Teologia della scuola al liceo Leonardo confronto tra studenti e studiosi sul ruolo educativo della formazione

Il 16 maggio alle 9 nello spazio culturale San Pietro di Agrigento si terrà un incontro dedicato al ruolo educativo della scuola, con la presentazione del volume “Teologia della scuola”. L’evento vedrà la partecipazione di studenti e studiosi che discuteranno sul rapporto tra formazione, crescita umana e il ruolo della scuola nel contesto attuale. La giornata si focalizzerà sul confronto tra esperienze e riflessioni sul significato della formazione scolastica.

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