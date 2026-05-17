a Carovana rosa incanta tutti | Una vittoria bellissima

La carovana rosa del Giro d’Italia ha fatto il suo ingresso in città, attirando un grande numero di spettatori lungo il percorso di 157 chilometri partito da Chieti. La tappa si è conclusa con la vittoria in solitaria di Jhonatan Narvaez, che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e ha suscitato entusiasmo tra la gente presente per assistere all’evento. La corsa si è svolta senza incidenti e ha portato un’atmosfera di festa in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un tripudio di folla ha accolto la carovana rosa del Giro d’Italia, arrivato in città per concludere la tappa di 157 chilometri iniziata a Chieti, vinta poi da Jhonatan Narvaez in solitaria. Una Fermo in grande spolvero, colorata di rosa Rcs, sicuramente con una degna cornice di pubblico pronta a riaccogliere a distanza di 50 anni dall’ultimo evento simile, non solo il Giro d’Italia ma un arrivo di tappa. Un evento dai grandi numeri, che ha portato notevole visibilità al capoluogo di provincia e che sarà seguito in diretta da oltre 200 nazioni: un viatico promozionale oltre che sportivo di enorme valore, soprattutto a ridosso della stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - a Carovana rosa incanta tutti: "Una vittoria bellissima" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una doppia carovana rosa. Da Cervia si sale al Corno. Poi la tappa femminileLa Romagna, si sa, è terra di ciclisti e ancora una volta il Giro d’Italia – declinato al maschile e al femminile – transiterà per le strade del... Nils Hartmann su Rosa Elettrica, «Per Sky è una sfida vinta, scrittura bellissima»Nils Hartmann racconta Rosa Elettrica su Sky: adattamento del romanzo di Giampaolo Simi, cast, strategia e uscita della nuova serie crime on the road. a Carovana rosa incanta tutti: Una vittoria bellissimaUn tripudio di folla ha accolto la carovana rosa del Giro d’Italia, arrivato in città per concludere la tappa di 157 chilometri iniziata a Chieti, vinta poi da Jhonatan Narvaez in solitaria. Una Fermo ... ilrestodelcarlino.it Una doppia carovana rosa. Da Cervia si sale al Corno. Poi la tappa femminileLa Romagna, si sa, è terra di ciclisti e ancora una volta il Giro d’Italia – declinato al maschile e al femminile – transiterà per le strade del ravennate che si appresta ad accogliere con tutti gli ... ilrestodelcarlino.it