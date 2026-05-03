Nils Hartmann su Rosa Elettrica Per Sky è una sfida vinta scrittura bellissima

Nils Hartmann ha condiviso alcune riflessioni su Rosa Elettrica, la nuova serie crime trasmessa su Sky, basata sul romanzo di Giampaolo Simi. La produzione ha coinvolto un cast di attori italiani e ha richiesto un impegno importante nella fase di adattamento. La serie, che vede una narrazione on the road, è stata presentata con una strategia di comunicazione mirata e ha già ottenuto una buona accoglienza dal pubblico.

Nils Hartmann racconta Rosa Elettrica su Sky: adattamento del romanzo di Giampaolo Simi, cast, strategia e uscita della nuova serie crime on the road. La sfida della qualità passa attraverso la capacità di osare, scardinando i generi e puntando sull'autenticità dei personaggi. Durante la presentazione ufficiale di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico, la nuova produzione originale Sky in arrivo l’8 maggio, Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios Italia, ha delineato i contorni di un progetto che segna diversi debutti importanti per la media company. Hartmann esplora le ragioni dietro la scelta di un "light crime thriller on the road" e riflette sull'evoluzione del racconto criminale in Italia, tra l'eredità di Napoli e il ritorno della mala milanese.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Nils Hartmann su Rosa Elettrica, «Per Sky è una sfida vinta, scrittura bellissima» Notizie correlate Rosa Elettrica, quando esce e dove vederla su Sky e NOW - TrailerIl thriller con Maria Chiara Giannetta debutta l'8 maggio su Sky e NOW tra fuga e criminalità. Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su SkyDopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal...