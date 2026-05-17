A Bacoli i Comuni Plastic Free fanno rete per rafforzare la collaborazione istituzionale

A Bacoli, i Comuni Plastic Free si sono uniti per collaborare e rafforzare il lavoro comune contro l'inquinamento da plastica. L'obiettivo dichiarato è promuovere iniziative che coinvolgano le amministrazioni locali e favoriscano azioni concrete per la tutela ambientale. Le parti hanno deciso di mettere in rete le proprie risorse e competenze, con l’intento di creare un modello più efficace di gestione dei rifiuti e di sensibilizzazione dei cittadini. La collaborazione mira a rafforzare la presenza di progetti sostenibili sul territorio.

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Tempo di lettura: 2 minuti Fare rete tra amministrazioni locali per costruire una Campania più pulita, sostenibile e attenta alla tutela ambientale. È questo l’obiettivo dell’incontro “Comuni Plastic Free: la Campania fa rete”, promosso da Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in programma domani, lunedì 18 maggio, dalle ore 10 alle ore 13 presso la Sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana, nel Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, in provincia di Napoli. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bacoli e dal Centro Ittico Campano, metterà a confronto i Comuni già insigniti del riconoscimento “Comune Plastic Free 2026” con le amministrazioni impegnate ad avviare o rafforzare percorsi virtuosi legati alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Bacoli i Comuni Plastic Free fanno rete per rafforzare la collaborazione istituzionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Plastic Free 2026, da Benevento a Bacoli: tutti i comuni campani premiati a RomaTempo di lettura: 2 minutiLa Cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free 2026 si è tenuta ieri sera, 13 marzo 2026, al Teatro Olimpico di Roma. Plastic free, premiati 3 comuni casertaniAd essere premiati sono stati tre comuni del casertano quali Cesa, Succivo Falciano del Massico poi Benevento, Casola di Napoli, Bacoli, Gragnano,... Lunedì a Bacoli i Comuni Plastic Free fanno rete per rafforzare la collaborazione istituzionaleFare rete tra amministrazioni locali per costruire una Campania più pulita, sostenibile e attenta alla tutela ambientale. È questo l’obiettivo dell’incontro ... napolivillage.com Undici Comuni premiati Plastic Free, quattro conquistano le tre tartarugheSono 11 i Comuni campani premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto ... rainews.it