Plastic free premiati 3 comuni casertani

Tre comuni della provincia di Caserta sono stati premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”. In totale, sono 11 i comuni campani che hanno ricevuto il premio, promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia si è svolta nella capitale.

Ad essere premiati sono stati tre comuni del casertano quali Cesa, Succivo Falciano del Massico poi Benevento, Casola di Napoli, Bacoli, Gragnano, Pomigliano d'Arco, Pompei, Sant'Anastasia e Agropoli. Tra questi spiccano Cesa, Bacoli, Pomigliano d’Arco e Agropoli, che hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambientali. “La Campania rafforza il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica – dichiara Silvana Cantone, referente regionale Plastic Free Campania –. Il risultato... 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Venti Comuni siciliani premiati come “Plastic Free” per l’impegno ambientaleABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento assegnato a Roma Sono 20 i Comuni della Sicilia che hanno ricevuto il riconoscimento “Comune Plastic... Toscana Plastic Free 2026: cinque Comuni premiati per l’impegno ambientaleBarberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano tra le 141 amministrazioni virtuose selezionate da Plastic Free Onlus FIRENZE –... Una raccolta di contenuti su Plastic free Temi più discussi: Da Nord a Sud: quali sono i comuni più attivi contro la plastica; Ambiente, premiati a Roma 141 Comuni Plastic Free e 11 con 3 tartarughe: c'è anche Tortora; Otto Comuni laziali premiati da Plastic Free Onlus per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, nessuno nel Viterbese; Premiati i 141 Comuni Plastic Free, a 11 il massimo con tre tartarughe. Plastic Free, premiati sette Comuni calabresi. Tortora conquista le tre tartarugheSi tratta del massimo riconoscimento assegnato a 11 Comuni italiani che si sono distinti nelle politiche ambientali ... corrieredellacalabria.it Sicilia, ben 20 Comuni premiati Plastic Free: Camporotondo Etneo conquista le tre tartarugheSICILIA - Sono 20 i Comuni siciliani premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, ... newsicilia.it Avola riceve a Roma il riconoscimento nazionale Plastic Free Onlus per il terzo anno consecutivo. Il sindaco Cannata: "Unico Comune siracusano premiato." Tra le azioni premiate: videosorveglianza, Centro comunale di raccolta, casette dell'acqua nelle sc - facebook.com facebook Dieci Comuni premiati da Plastic Free Onlus, Castro conquista le tre tartarughe x.com