Plastic Free 2026 da Benevento a Bacoli | tutti i comuni campani premiati a Roma

I comuni campani premiati a Roma nell’ambito del progetto Plastic Free 2026 sono stati ufficialmente riconosciuti durante una cerimonia al Teatro Olimpico. L’evento si è svolto ieri sera, 13 marzo 2026, e ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie amministrazioni locali provenienti da tutta la regione. La premiazione ha concluso l’attività di riconoscimento per le comunità che si sono distinte nel percorso di sostenibilità.

Tempo di lettura: 2 minuti La Cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free 2026 si è tenuta ieri sera, 13 marzo 2026, al Teatro Olimpico di Roma. Tra i 141 comuni italiani che si sono distinti per le loro politiche di riduzione dei rifiuti plastici e promozione della sostenibilità, undici comuni campani hanno ricevuto il premio tanto ambito. Tra questi Agropoli, Bacoli per il quinto anno consecutivo, Benevento, unico capoluogo Casola di Napoli, Cesa, Falciano del Massico, Gragnano, Pomigliano d’Arco, Pompei, Sant’Anastasi e Succivo. I comuni vincitori hanno adottato politiche di riduzione dei rifiuti, azioni contro l’abbandono della plastica e iniziative di educazione ambientale rivolte ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Plastic Free 2026, da Benevento a Bacoli: tutti i comuni campani premiati a Roma Articoli correlati Plastic Free 2026: tra gli 11 comuni campani premiati, anche uno del salernitanoSilvana Cantone, referente regionale Plastic Free per la Campania: “Undici realtà virtuose in Campania, 11 amministrazioni locali che hanno scelto di... Toscana Plastic Free 2026: cinque Comuni premiati per l’impegno ambientaleBarberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano tra le 141 amministrazioni virtuose selezionate da Plastic Free Onlus FIRENZE –... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Plastic Free Temi più discussi: A Roma la Città di Monopoli ritira il premio Plastic Free 2026; Al Teatro Olimpico di Roma la cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free 2026; Ambiente, a Roma la cerimonia dei Comuni Plastic Free 2026: premiate 141 amministrazioni virtuose; Olbia tra i 141 comuni Plastic Free 2026: le parole di Maria Francesca Carone. CAMPIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: FERRARA PREMIATA DA PLASTIC FREE A LIVELLO NAZIONALE PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVOFerrara si conferma protagonista nella tutela dell'ambiente, ricevendo per il quinto anno consecutivo il prestigioso riconoscimento di Plastic Free Onlus, associazione impegnata a livello nazionale ne ... cronacacomune.it Ancona ancora Plastic Free: terzo riconoscimento consecutivoPremiato l’impegno della città nella riduzione della plastica e nella tutela dell’ambiente Per il terzo anno di seguito, Ancona riceve il riconoscimento di Comune Plastic Free, a testimonianza dell’im ... youtvrs.it È tutto vero! Abbiamo appena vinto a Roma il Premio Plastic Free 2026. Siamo scelti scelti tra i primissimi comuni più virtuosi d’Italia. Portiamo a casa questo titolo per il quinto anno consecutivo. Bacoli ha vinto a Firenze, a Bologna, a Milano, a Napoli. Ed oggi, - facebook.com facebook