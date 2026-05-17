Quest’anno l’École Hôtelière celebra settant’anni di attività, avendo formato circa 2.600 professionisti nel settore alberghiero e della ristorazione. Tra i protagonisti della sua storia ci sono ex studenti che sono diventati chef premiati a livello internazionale. Inoltre, la scuola è stata scelta dalla squadra di calcio per il ritiro pre-campionato. Sono questi i temi principali di questa ricorrenza, che mette in luce le connessioni tra formazione, successo e riconoscimenti pubblici.

? Domande chiave Come ha fatto un ex allievo a diventare il miglior chef mondiale?. Perché la Juventus ha scelto questa scuola per il suo ritiro?. Quali sono i segreti dietro un tasso di disoccupazione del solo 2%?. Cosa accadrà alla sede di Rue de la Gare nel 2026?.? In Breve 283 iscritti attuali con tasso di inoccupazione post-diploma pari al 2%. Sede di Châtillon inaugurata il 16 novembre 1989 in via Italo Mus. Ex direttrice Maria Pia Praz e presidente Jeannette Bondaz hanno partecipato ai festeggiamenti. Ex allievo Matteo Cignetti ha vinto il premio internazionale come miglior giovane chef 2022. Settant’anni di storia dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste vengono celebrati a Châtillon con il racconto di 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 70 anni di École Hôtelière: la storia di 2.600 professionisti

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