Celebrati i medici storici reggini | premiati i professionisti con 50 60 e 70 anni di laurea

Questa mattina si è tenuta l’assemblea annuale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri nella provincia di Reggio Calabria, durante la quale sono stati premiati alcuni professionisti per aver raggiunto 50, 60 e 70 anni di laurea. La cerimonia ha coinvolto medici con diversi decenni di attività nel settore sanitario, sottolineando le loro lunghe carriere e il contributo nel campo medico locale.

Questa mattina si è svolta l’assemblea annuale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria, un appuntamento particolarmente significativo che ha visto anche la premiazione dei medici con 50, 60 e 70 anni di laurea. Una cerimonia carica di emozione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Ordine degli ingegneri, premiati gli iscritti per il prestigioso traguardo dei 50 anni dalla laureaLa sede dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria, come da tradizione, ha ospitato la cerimonia di premiazione degli iscritti... Castiglion Fiorentino celebra l’amore: cerimonia con le coppie che festeggiano 50, 60 e 70 anni di matrimonioL’amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino celebra le coppie che hanno festeggiato lo scorso anno 50, 60 anni e 70 anni di matrimonio.