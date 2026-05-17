24h Nürburgring sarà una lotta solo Mercedes? Verstappen in vetta a 6h dalla fine

Nella 54ª edizione della 24h Nürburgring, Winward Racing si trova in testa a sei ore dalla fine, con le due Mercedes AMG GT3 EVO ancora davanti nel corso della gara. La notte si è conclusa con le vetture della casa tedesca in prima posizione, mentre le altre squadre continuano a inseguire. A sei ore dal termine, la competizione rimane aperta e il miglior tempo sembra ancora possibile da vari concorrenti. Il pilota in testa, a sei ore dalla conclusione, ha già accumulato un vantaggio significativo.

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Winward Racing conclude la notte in vetta, le due Mercedes AMG GT3 EVO continuano a dettare il ritmo a sei ore dalla conclusione della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Max Verstappen guida la prova controlla Luca Stolz, la lotta sembra riservata alle due vetture citate dopo diciotto ore di bagarre. I due compagni di squadra non si sono risparmiati. L’auto n. 3 del campione del mondo di F1 ha sempre controllato la scena dopo l’incredibile lotta nella notte tra l’olandese e l’arrembante Maro Engel, apparentemente l’unico in grado di gestire l’alfiere dell’AMG GT3 EVO n. 3. Vantaggio abissale sulla concorrenza, l’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport di Mattia Drudi è virtualmente in zona podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24h Nürburgring, sarà una lotta solo Mercedes? Verstappen in vetta a 6h dalla fine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 24h Nürburgring, Mercedes in vetta in Q1 prima della pioggia. 3° VerstappenMercedes inaugura con il miglior tempo il fine settimana della 24h Nürburgring 2026. Leggi anche: 24h Nürburgring, Mercedes e Verstappen in vetta dopo 6 ore. Out la Porsche di Manthey IGTC | Nürburgring, 18a Ora: le Mercedes-Winward in fuga, risale la Lamborghini-ABTLe AMG #3 e #80 guidate da Verstappen e Stolz non hanno rivali, nel duello per il 3° posto spunta la BMW-Rowe che approfitta di una penalità in arrivo per la Aston-Walkenhorst, mentre la Huracan è in ... it.motorsport.com 24h Nürburgring, Engel e Verstappen regalano spettacolo. Mercedes domina a metà garaMaro Engel e Max Verstappen regalano spettacolo nella notte della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Il tedesco e l'olandese, in azione con le due ... oasport.it