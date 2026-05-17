Durante la notte della 54ª edizione della 24 ore di Nürburgring, Maro Engel e Max Verstappen hanno offerto uno spettacolo nel corso della gara. Entrambi sono al volante di due Mercedes AMG GT3 EVO, che partecipano con il team Winward Racing. Dopo dodici ore di corsa, i due piloti si stanno confrontando per la prima posizione, mentre la Mercedes mantiene un vantaggio nella classifica provvisoria a metà gara. La competizione prosegue con intensità e adrenalina.

Maro Engel e Max Verstappen regalano spettacolo nella notte della 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Il tedesco e l’olandese, in azione con le due Mercedes AMG GT3 EVO di Winward Racing, si stanno sfidando per il primato nel cuore della notte dopo dodici intense ore. La vettura n. 80 Team RAVENOL e la n. 3 Verstappen Racing si sono toccate pochi minuti fa a ‘ Tiergarten ‘, il punto più veloce del tracciato che conclude il lunghissimo ‘ Döttinger Höhe’. Verstappen ha respinto l’assalto di Engel, il tedesco ha provato a riprendere il primato dopo aver subito nello stesso punto l’assalto del ‘compagno di squadra’. I due non sono a caso su due... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24h Nürburgring, Engel e Verstappen regalano spettacolo. Mercedes domina a metà gara

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Max Verstappen rijdt 24H Nürburgring in deze Mercedes-AMG GT3

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