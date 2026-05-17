18 maggio sciopera anche la scuola Dal 22 stop a gite e attività aggiuntive negli istituti tecnici Di cosa si tratta

Il mondo della scuola si prepara a una giornata di sciopero il 18 maggio, con l’obiettivo di manifestare contro alcune decisioni e proposte del governo. A partire dal 22 maggio, nelle scuole tecniche verranno sospese gite e attività extrascolastiche. La mobilitazione coinvolge insegnanti, personale scolastico e studenti, che si ritroveranno per chiedere modifiche a specifiche iniziative e politiche in atto nel settore educativo. La giornata si inserisce in un ciclo di proteste che si sono susseguite nelle ultime settimane.

Settimane di mobilitazione per il mondo della scuola. Lunedì 18 maggio il comparto istruzione sarà coinvolto nello sciopero generale proclamato dall’Usb, mentre dal 22 maggio al 21 giugno scatterà anche lo sciopero delle prestazioni aggiuntive negli istituti tecnici, come comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e indetto da FLC CGIL e Unicobas Scuola e Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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