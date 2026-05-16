Scuola sciopero delle prestazioni aggiuntive dalle gite alle funzioni strumentali dal 22 maggio al 21 giugno negli istituti tecnici Avviso MIM

Da orizzontescuola.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 maggio al 21 giugno, negli istituti tecnici si svolgerà uno sciopero che coinvolge le prestazioni aggiuntive, come gite e funzioni strumentali. La decisione è stata comunicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha ricevuto l’avviso da parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e Unicobas Scuola e Università. La protesta riguarda le richieste di modifiche relative a queste attività extrascolastiche e alle modalità di svolgimento. La proclamazione dello sciopero coinvolge tutto il personale interessato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e Unicobas Scuola e Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Scuola, sciopero delle prestazioni aggiuntive dal 22 maggio al 21 giugno negli istituti tecnici. Avviso MIMIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e Unicobas...

Scuola, sciopero del personale negli istituti tecniciLa Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil ha proclamato uno sciopero del personale docente, non docente e dirigente degli istituti tecnici per...

scuola sciopero delle prestazioniSciopero scuola il 18 maggio 2026, a rischio lezioni in tutta Italia: lunedì si fermano anche i mezziLezioni a rischio dunque in tutta Italia e in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado lungo la Penisola lunedì 18 maggio per uno sciopero ... fanpage.it

scuola sciopero delle prestazioniScuola, sciopero delle prestazioni aggiuntive dal 22 maggio al 21 giugno negli istituti tecnici. Avviso MIMIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e Unicobas Scuola e Università. orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web