Scuola sciopero delle prestazioni aggiuntive dalle gite alle funzioni strumentali dal 22 maggio al 21 giugno negli istituti tecnici Avviso MIM

Dal 22 maggio al 21 giugno, negli istituti tecnici si svolgerà uno sciopero che coinvolge le prestazioni aggiuntive, come gite e funzioni strumentali. La decisione è stata comunicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha ricevuto l’avviso da parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e Unicobas Scuola e Università. La protesta riguarda le richieste di modifiche relative a queste attività extrascolastiche e alle modalità di svolgimento. La proclamazione dello sciopero coinvolge tutto il personale interessato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui