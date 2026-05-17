17 maggio 1955 nasce Francesco Nuti Un tour per ricordarlo

Il 17 maggio del 1955 nasceva Francesco Nuti. A quasi 71 anni dalla sua nascita, si organizza un tour per ricordarlo. L'evento si svolge a Firenze e coinvolge diverse location della città. La manifestazione prevede spettacoli e incontri dedicati alla sua carriera e alla sua vita. Le iniziative sono state annunciate in anticipo e sono aperte al pubblico. La giornata vuole celebrare il lavoro e il contributo di Nuti nel panorama dello spettacolo italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 17 maggio 2026 – Il 17 maggio del 1955 nasceva Francesco Nuti. Oggi avrebbe spento 71 candeline. Il grande artista morì il 12 giugno 2023 a 68 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i suoi fan e nel mondo del cinema. A ridosso dell'anniversario della sua nascita, l’associazione culturale Contemascetti ha organizzato il tour ‘ Visitare Firenze attraverso i luoghi dei film di Francesco Nuti’. Un nuovo appuntamento di cineturismo per visitare la città sui passi del det dei film di Nuti, ricevendo allo stesso tempo informazioni e curiosità del capoluogo toscano, che renderanno la passeggiata un’esperienza ancora più affascinante e indimenticabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 17 maggio 1955, nasce Francesco Nuti. Un tour per ricordarlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Statua di Francesco Nuti colpita dai vandali. Un’azienda la restaura a titolo gratuitoCavriglia, 14 aprile 2026 – Sarà un’azienda del territorio a occuparsi del restauro della statua dedicata a Francesco Nuti, danneggiata nella notte... Vandalizzata con una pistola ad aria compressa la statua di Francesco NutiIgnoti hanno vandalizzato la statua di Francesco Nuti, realizzata a Cavriglia (in provincia di Arezzo) un paio d'anni fa in ricordo del comico,... Francesco Nuti e il giallo della casa natale a Firenze, il fratello: Mettono la targa nella strada sbagliata. La figlia Ginevra: Niente polemicheMinuto 2 e 19 di una video intervista a cura dell’Istituto Luce datata 1991 (facilmente reperibile su Youtube): Mi chiamo Francesco Nuti, sono nato a Firenze il 17 maggio del 55 in via Ottavio ... corrierefiorentino.corriere.it Una targa sulla casa natale di Francesco Nuti: ‘Ma è quella sbagliata’. La figlia spegne le polemicheFirenze, 17 maggio 2025 – Una ‘polemica’, se così si vuol chiamare, nata da un errore commesso in totale buonafede. Francesco Nuti è nato in via Rinuccini 14, a Firenze, il 17 maggio 1955. Ma oggi, ... lanazione.it