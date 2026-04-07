Vandalizzata con una pistola ad aria compressa la statua di Francesco Nuti

Qualcuno ha danneggiato la statua dedicata a Francesco Nuti a Cavriglia, in provincia di Arezzo. La statua, realizzata due anni fa in onore dell’attore, regista e comico pratese, è stata colpita con una pistola ad aria compressa. L’episodio si è verificato di recente e i responsabili non sono ancora stati individuati. La statua si trova in un’area pubblica del Comune.

Ignoti hanno vandalizzato la statua di Francesco Nuti, realizzata a Cavriglia (in provincia di Arezzo) un paio d'anni fa in ricordo del comico, attore e regista pratese. A rendere noto l'accaduto è stato l'assessore regionale Filippo Boni, non nascondendo il disappunto per l'episodio che sarebbe avvenuto nelle ultime ore della scorsa Pasqua. “Cecco da Narnali” è scomparso poco meno di tre anni fa e sia Firenze (la città che l'ha visto nascere) che Prato (in particolare la frazione di Narnali, dove è cresciuto e dove ha ambientato alcuni dei suoi film) gli hanno più volte reso omaggio. “Proprio lì, più o meno... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Vandali sfregiano la statua di Nuti . Usata una pistola ad aria compressaUn atto di vandalismo ha indignato nelle ultime ore le comunità di Cavriglia e di Prato: la statua dedicata a Francesco Nuti, inaugurata il 31 luglio...

Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti: colpita con arma da fuoco nella notte di PasquaUn gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della cultura.

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Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti con colpi di pistola ad aria compressaHanno sparato all'opera collocata su una panchina che ricorda una sera di 40 anni fa in cui l'attore sedendosi lì disse: «Madonna che silenzio c'è stasera», da cui nacque il celebre film ... corrierefiorentino.corriere.it

Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia, il sindaco: Verrà ripristina e i responsabili individuatiLa scultura dell'attore toscano, inaugurata a luglio 2024, è stata danneggiata al volto. Il sindaco: Atto vile e ignobile ... ilfattoquotidiano.it

Vandalizzata la statua di Francesco Nuti a Cavriglia (Arezzo) #francesconuti x.com

Vandalismo a Cavriglia (Arezzo) contro una statua dedicata a Francesco Nuti nei giardini Ardenza, cuore della cittadina valdarnese: il volto e il naso sono stati sfregiati probabilmente con dei colpi di una pistola ad aria compressa. L’episodio viene alla luce a - facebook.com facebook