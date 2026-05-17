16enne mangia un gelato poi si accascia e muore

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato a terra, senza vita, dopo aver mangiato un gelato durante una serata trascorsa con amici. L’episodio si è verificato poco dopo aver concluso un’uscita serale e aver deciso di consumare un dolce prima di tornare a casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte.

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