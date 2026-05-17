16enne mangia un gelato poi si accascia e muore
Un ragazzo di 16 anni è stato trovato a terra, senza vita, dopo aver mangiato un gelato durante una serata trascorsa con amici. L’episodio si è verificato poco dopo aver concluso un’uscita serale e aver deciso di consumare un dolce prima di tornare a casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte.
Un adolescente, A.D.O. 16 anni, era uscito con gli amici per trascorrere il sabato sera, poi la decisione di mangiare un gelato prima di rincasare. Cosa sia successo dovrà stabilirlo l'autopsia, fatto sta che dopo aver consumato il gelato il ragazzino si è avviato verso casa ma dopo pochi passi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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