Tragedia in zona stazione si sente male e si accascia | muore davanti agli amici

Nella serata di sabato 4 aprile, poco dopo le 21, una persona si è accasciata all’interno dell’area retrostante la stazione ferroviaria, in via del Lavoro. Poco dopo, è stato constatato il decesso dell’individuo, che si trovava con alcuni amici nel momento in cui si è sentito male. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Morte in stazione. E’ quanto è accaduto nella tarda serata di sabato 4 aprile, poco dopo le 21, all’altezza di via del Lavoro, nell’area retrostante la stazione ferroviaria. Lì, un uomo di 32 anni, si è sentito improvvisamente male e si è accasciato a terra, proprio mentre era in compagnia di alcuni conoscenti. Loro hanno così chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 (con un’ambulanza e un’auto medica a sirene spiegate) e gli agenti della polizia. I medici hanno subito iniziato le manovre di rianimazione, proseguite per diversi minuti. Fino alla tragica constatazione: per l’individuo – originario di un’altra regione – non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Caserta, tragedia a Pasquetta: 18enne si accascia e muore davanti al barbecueDoveva essere una Pasquetta serena, trascorsa in famiglia tra risate e preparativi.

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TRAGEDIA IN STAZIONE, INVESTITA UNA DONNA CHE ATTRAVERSAVA I BINARIDramma alla stazione di Modena. Intorno alle 10.30 una donna è stata investita da un treno merci. Pare che la vittima stesse attraversando i binari per prendere un treno. Sul caso indaga la Polizia di ... tvqui.it

Sangue e paura in zona Stazione: 49enne preso a bottigliate alla testaPoteva trasformarsi in tragedia l’ennesimo episodio di violenza esploso a pochi passi dallo scalo ferroviario di Arcore. Nella serata di ieri, venerdì 27 marzo, poco dopo le 23, un uomo di 49 anni, d ... primamonza.it

Tragedia a Napoli, nel quartiere Ponticelli, dove all’alba di questa mattina un giovane di soli 20 anni - Fabio Ascione - è stato ucciso da un proiettile. Secondo le prime informazioni, l’agguato è avvenuto intorno alle 5.10 nei pressi del bar Lively. Uno o più scon - facebook.com facebook

Rimane incastrato in una vasca idromassaggio, 12enne gravissimo. Tragedia a Pasqua per una famiglia di Ascoli Piceno in vacanza nel Riminese. #ANSA x.com