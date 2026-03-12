Si allena in palestra con la moglie si accascia e muore

Un ingegnere di Selvazzano si è accasciato e ha perso la vita mentre si allenava in palestra insieme alla moglie. La coppia aveva deciso di trascorrere il tempo tra esercizi e risate, ma improvvisamente l’uomo si è sentito male e non si è più rialzato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia ieri sera 11 marzo a Tencarola di Selvazzano alla McFit. La vittima si chiamava Gabriele Frizzo e aveva 52 anni. Padre di famiglia lascia nello strazio la moglie Daniela Casarotto, infermiera Doveva essere un momento di relax dopo una giornata di lavoro, si è trasformato in tragedia per un noto ingegnere di Selvazzano. Ieri sera 11 marzo attorno alle 21,30 Gabriele Frizzo, 52 anni si trovava in palestra per allenarsi in compagnia della moglie Daniela Casarotto infermiera in ospedale. Ad un tratto il professionista, negli spazi della palestra McFit di Tencarola ha avvertito un malessere e si è accasciato a terra. Sono stati allertati... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Gabriele Frizzo, ingegnere 52enne ucciso da un malore mentre si allena in palestra con la moglieSELVAZZANO - Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Selvazzano Dentro.

Ha un malore mentre si allena in palestra, Gabriele Frizzo muore sotto gli occhi della moglie: inutili i tentativi di rianimarloDoveva essere un normale allenamento serale, ma si è trasformato in tragedia. Martedì 11 marzo 2026 Gabriele Frizzo, ingegnere di 52 anni residente a Selvazzano Dentro ... leggo.it

