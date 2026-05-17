La pista, la corsa, quella manciata di secondi che fanno la differenza: 100 metri di Uoto sfrutta lo sport per riflettere sulla vita, tratteggiando la storia del protagonista Togashi in due corposi volumi. Dal manga all'anime e, per noi nel caso specifico, e ritorno. Alcuni mesi fa, alla fine del 2025, avevamo amato un film d'animazione giapponese sbarcato su Netflix: si chiamava 100 meters (o 100 metri) e dimostrava una tecnica e visione artistica rara, una capacità di mettere in scena la componente sportiva della storia che avevamo visto con quella maestria poche volte, una delle quali negli ultimi anni con The First Slam Dunk. Quell'anime era tratto da un manga realizzato da Uoto, già autore de Il movimento della Terra, che qui da noi non avevamo ancora potuto apprezzare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 100 metri, la recensione del manga che ha ispirato l’anime di Netflix

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HYAKUEMU: (r)Esistere in 100 metri | RECENSIONE del FILM ANIME di Kenji Iwaisawa

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