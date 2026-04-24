Netflix ha annunciato l’arrivo di un nuovo film fantasy ispirato a Princess Knight, opera di Osamu Tezuka. Il lungometraggio, intitolato The Ribbon Hero, sarà disponibile sulla piattaforma e rappresenta un adattamento della celebre creazione dell’autore giapponese. La produzione mira a valorizzare l’eredità di Tezuka, considerato uno dei pionieri dell’animazione moderna in Giappone. La data di uscita non è ancora stata comunicata.

Il colosso dello streaming ha annunciato il debutto di un nuovo lungometraggio fantasy tratto da Princess Knight, capolavoro di Osamu Tezuka, promettendo di riportare in auge l'eredità del pioniere che ha inventato lo stile moderno dell'animazione giapponese. Il mondo dell'animazione deve quasi tutto a un solo uomo, e Netflix ha deciso che è giunto il momento di rendergli omaggio con un progetto ambizioso. Parliamo di Osamu Tezuka, una figura talmente imponente da essere venerata come il "Dio del Manga" o il "Padre degli Anime". Con oltre 700 titoli all'attivo, il suo archivio è una miniera d'oro e lo streaming californiano ha deciso di pescare proprio lì, proponendo The Ribbon Hero.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Netflix scommette sul "Dio del Manga": arriva The Ribbon Hero, il film ispirato a Osamu Tezuka

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