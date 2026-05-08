100 metri è un manga sportivo che ha lasciato il segno

Un grandissimo manga che parla di lealtà e di sfide personali ci aspetta nella nuova pubblicazione di J-POP Manga. Solo cento metri piani separano un velocista dal traguardo. La manciata di secondi che serve per attraversarli può fare un’enorme differenza nel determinare la carriera e il futuro di un atleta. O addirittura il senso della sua vita. 100 metri -©J-POP Manga Uoto, acclamato autore de Il movimento della Terra, firma lo spokon 100 metri – Hyakuemu, una storia di formazione in cui l’amore per la corsa non significa solo sudore e passione, ma è anche occasione per capire il significato della competizione e dell’amicizia. J-POP Manga presenta per la prima volta in edizione italiana questo imperdibile capolavoro.🔗 Leggi su Screenworld.it

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