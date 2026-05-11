Dal 14 al 18 maggio, il quartiere fieristico di Torino accoglie la XXXVIII edizione del Salone del Libro, diretto da Annalena Benini. La manifestazione si svolge nel rispetto del tema ispirato a Elsa Morante e si svolge nel complesso del Lingotto. Tra gli ospiti confermati figurano autori di fama internazionale, tra cui alcuni scrittori e artisti noti per le loro opere e contributi nel mondo della cultura.

Diretta da Annalena Benini, questa fiera-festival, imperdibile, prevede 147mila metri quadrati espositivi, oltre 500 stand e 1.250 marchi editoriali, 70 sale e 378 ore di laboratori, oltre 2.700 eventi al Lingotto e oltre 500 appuntamenti sul territorio con il Salone Off. Il titolo del SalTo 2026 è tratto da un’opera fondamentale di Elsa Morante: Il mondo salvato dai ragazzini per dialogare con lei giovani, a partire dalle bambine e dai bambini delle elementari, per capire una giovinezza spesso raccontata con i cliché e per ritrovare quel senso delle possibilità, quella voglia di rischiare, di rivoluzionare la propria vita e la società. Un...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Salone del Libro di Torino 2026: Carrère, Zadie Smith e Zerocalcare tra gli ospiti da non perdere. La guida

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