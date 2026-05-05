Nell’ambito del calcio, si registra una recente candidatura per la guida tecnica del club londinese. Secondo una quota scommessa, un ex calciatore di alto livello è considerato il principale candidato alla posizione di allenatore. La notizia ha attirato l’attenzione sui social, dove non sono mancate discussioni e commenti in merito alla possibile nomina. La decisione ufficiale resta ancora da comunicare, ma l’interesse per questa figura è cresciuto nelle ultime ore.

2026-05-05 13:05:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Xabi Alonso è il nuovo favorito per essere nominato capo allenatore del Chelsea, secondo William Hill. Alonso è senza lavoro da quando è stato esonerato dal Real Madrid a gennaio – una mossa che ora sembra miope con i giganti spagnoli in difficoltà sotto il suo successore Alvaro Arbeloa. Il suo successo al Bayer Leverkusen, che ha portato il club al primo titolo in Bundesliga, e il suo approccio moderno fatto di grande energia e alta pressione lo rendono ancora uno degli allenatori più ricercati sul mercato. È stato collegato a una serie di club, ma è balzato in cima al mercato per il posto vacante allo Stamford Bridge durante il fine settimana con Andoni Iraola che è caduto nelle scommesse.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Xabi Alonso è diventato il nuovo favorito per il lavoro del Chelsea

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