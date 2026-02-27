L’acqua è diventata una questione economica e non più solo ambientale
Negli ultimi tempi, l’acqua ha assunto un ruolo diverso, diventando principalmente un elemento di interesse economico. Per anni è stata considerata un bene prezioso e legato alle questioni ambientali, ma ora le sue risorse sono al centro di discussioni legate ai mercati e agli investimenti. La gestione e la distribuzione dell’acqua sono diventate argomenti di confronto tra aziende e governi.
Per decenni abbiamo visto l’acqua come un bene prezioso, un tema relegato ai bilanci di sostenibilità o alle preoccupazioni degli ambientalisti. In realtà continuiamo a trattarla come se fosse infinita. Lo scenario però sta cambiando radicalmente: l'acqua è entrata a far parte del dibattito. 🔗 Leggi su Romatoday.it
