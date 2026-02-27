L’acqua è diventata una questione economica e non più solo ambientale

Negli ultimi tempi, l’acqua ha assunto un ruolo diverso, diventando principalmente un elemento di interesse economico. Per anni è stata considerata un bene prezioso e legato alle questioni ambientali, ma ora le sue risorse sono al centro di discussioni legate ai mercati e agli investimenti. La gestione e la distribuzione dell’acqua sono diventate argomenti di confronto tra aziende e governi.