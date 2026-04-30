Nuovo campo da tennis al circolo Casalboni | riqualificata l’ex struttura del calcetto

È stato completato il lavoro di riqualificazione del vecchio campo da calcetto presso il circolo Casalboni, trasformandolo in un nuovo campo da tennis. L’intervento ha reso la superficie più adatta all’attività tennistica e ha permesso di riutilizzare un’area precedentemente inattiva. La realizzazione del nuovo campo è stata finalizzata a migliorare le strutture sportive del circolo, che ora dispone di uno spazio dedicato al tennis.

Si è concluso l’intervento per la realizzazione di un nuovo campo da tennis funzionale all’attività del circolo “Casalboni” tramite la riqualificazione del vecchio campo da calcetto non utilizzato. La riqualificazione ha interessato una superficie di circa 650 metri quadri e ha comportato la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cardano al Campo: Europei di Speed Skating nel 2026, pista riqualificata per un nuovo slancio sportivo.Cardano al Campo: Un Europeo di Speed Skating e la Rinascita di una Pista Olimpica Cardano al Campo, comune varesino alle porte di Milano, si prepara... Ritardi al nuovo Circolo Tennis, l’assessore Poletti fa il quadroNel corso dell’ultima seduta consiliare di Forlimpopoli si è acceso il confronto sul Nuovo Circolo Tennis (foto), al centro di un’interpellanza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026, inaugurato il campo di tennis a piazza del Popolo; IBI 26, evoluzione nel segno della storia e dell'identità; Inaugurazione campi Quinto, Salis: Spazi restituiti alla città. Sciorba e stadio tennis Beppe Croce, lavori in linea con gli obiettivi; Rivoluzione allo stadio con il campo sintetico. Da campo di calcetto a campo di tennis: lavori conclusi a Santarcangelo al circolo CasalboniSi è concluso a Santarcangelo l’intervento per la realizzazione di un nuovo campo da tennis funzionale all’attività del circolo Casalboni tramite la riqualificazione del vecchio campo da calcetto non ... altarimini.it Nuovo Champagnat, scoppia il caso parcheggi al posto dei campi da tennis. Il Municipio: Siamo contrari. Aspettiamo decisione dal ComuneL’impresa incaricata ha presentato una variante progettuale che prevede l’eliminazione dei due campi da tennis per fare spazio a parcheggi ... telenord.it Ecco le foto della Festa! Nuovo campo, porchetta pop corn pizza focacce e tanta amicizia! - facebook.com facebook Un campo Il nuovo campo di allenamento del Masters 1000 di Madrid all’interno del Bernabeu è quasi pronto x.com