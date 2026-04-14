Treni guasto sull’Alta velocità Napoli-Roma | ritardi fino a due ore

Da questa mattina, i treni sulla linea Alta velocità Napoli-Roma stanno registrando ritardi fino a due ore a causa di un guasto tecnico nei pressi di Napoli. La circolazione è stata fortemente rallentata, con disagi per i passeggeri in viaggio tra le due città. La circolazione dei treni è stata temporaneamente compromessa e si stanno attuando interventi di riparazione per ripristinare la normale operatività.

Circolazione fortemente rallentata sulla linea Alta velocità Napoli-Roma dalle ore 6 di questa mattina per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli. Il guasto sta causando diversi ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Alcuni treni dell’Alta velocità e Intercity stanno registrando ritardi anche di due ore. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Treni, guasto sull’Alta velocità Napoli-Roma: ritardi fino a due ore Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiRoma, 14 aprile 2026 – La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli. Treni Alta Velocità Napoli-Roma, ritardi fino a 2 ore e cancellazioni oggi 14 aprile per un guastoTreni limitati, cancellati e ritardi fino a 2 ore sulla linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto tecnico al nodo partenopeo. Guasto sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma: treni in ritardo fino a 210 minuti Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza princi - facebook.com facebook