L'Iran ha introdotto l'Hadid-110, un drone ad alta velocità progettato per aumentare la saturazione strategica. Negli ultimi anni, i droni sono diventati parte integrante delle operazioni militari del paese, influenzando le modalità di intervento nella regione del Medio Oriente. Questa nuova tecnologia evidenzia un impegno crescente nell'ampliare le capacità offensive attraverso l'uso di dispositivi aeronautici avanzati.

Negli ultimi anni, i droni hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella strategia militare iraniana, trasformandosi in strumenti capaci di ridefinire le dinamiche offensive nel Medio Oriente. In questo scenario emerge l’Hadid-110, noto anche come Dalahu: un drone kamikaze progettato per ridurre drasticamente i tempi di reazione delle difese aeree e colpire con precisione obiettivi sensibili. La sua possibile introduzione segnerebbe un punto di svolta nella dottrina iraniana, che combina saturazione multilivello e uso simultaneo di piattaforme a basso costo e droni ad alta velocità. Cosa sappiamo. Il probabile debutto dell’Hadid-110 si inserisce in una fase di intensificazione militare tra Teheran, Israele e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni ad alta velocità e saturazione strategica: l’Iran punta sull’Hadid-110

Articoli correlati

Ferrovie ad Alta Velocità: Droni e IA per blindare infrastrutture da sabotaggi e nuove minacce ibride.Il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha varato un piano ambizioso per blindare le infrastrutture ferroviarie ad alta velocità,...

Scontro tra due treni in Spagna ad Adamuz, 21 morti e oltre 100 feriti nel deragliamento sull'Alta VelocitàAlmeno 21 morti e un centinaio di feriti nello scontro tra due treni ad Adamuz, comune vicino Cordoba, in Spagna.

Una selezione di notizie su Droni ad alta velocità e saturazione...

Temi più discussi: Droni ad alta velocità e saturazione strategica: l’Iran punta sull’Hadid-110; Iran, Trump ha bisogno dell'aiuto di Zelensky? Perché l'Ucraina diventa importante; X-68A, il nuovo drone Usa che lancia missili in volo; Cina, uno show di droni per celebrare la Giornata internazionale della donna.

SAMPT e GRIFO, come funzionano i sistemi antimissile in ItaliaIl quadro geopolitico internazionale è diventato sempre più instabile e caratterizzato da minacce provenienti dallo spazio aereo, per questo l'Italia cor ... virgilio.it

Quali sono i droni intercettori ucraini inviati per contrastare gli attacchi iraniani?Ascolta questo articolo | 9 minuti informazioni L’Ucraina ha inviato droni intercettori e personale militare in Giordania mentre i paesi del Medio Oriente respingono gli attacchi iraniani sulle infras ... oltrelalinea.news

Guerra Iran, due droni colpiscono Dubai - Video x.com

I droni sono diventati uno degli strumenti centrali nei conflitti moderni. Dall’Ucraina al Medio Oriente, sempre più operazioni militari si combattono nei cieli con velivoli senza pilota. Ed è proprio su questo mercato in forte espansione che stanno puntando Eric T - facebook.com facebook