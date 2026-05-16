Zaniolo si racconta alla Gazzetta | dall' addio alla Roma alla nuova vita a Udine
Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta in cui ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua carriera. Ha parlato della fine del suo rapporto con la Roma e del suo trasferimento a Udine. Nel corso dell'intervista ha anche menzionato il rapporto con il padre e gli aspetti della sua vita personale legati al calcio. Il giocatore ha condiviso dettagli sulla sua esperienza e sui cambiamenti affrontati negli ultimi tempi.
Nicolò Zaniolo si racconta in un'intervista esclusiva alla Gazzetta, parlando della sua carriera e non solo: dall'addio amaro alla Roma alla sua rinascita a Udine, fino al rapporto con il padre. Guarda il video completo sul nostro canale YouTube. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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