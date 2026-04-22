In un’intervista, l’ex calciatore ha condiviso dettagli sulla decisione di rifiutare la Juventus e di accettare l’Inter, spiegando anche il motivo della separazione dalla Fiorentina e parlando di una malattia autoimmune di cui soffre. Ha raccontato momenti personali e professionali, offrendo una panoramica diretta delle scelte fatte nel corso della sua carriera. Le sue parole forniscono uno sguardo senza filtri su alcuni passaggi chiave della sua vita.

Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Frey si racconta: «Vi spiego il no alla Juve e il sì all’Inter. Il doloroso addio alla Fiorentina e la malattia autoimmune.» Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi-multa. Cosa sta succedendo Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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