Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Zaniolo ripercorre la sua esperienza con la Roma, dal successo in Conference League all'addio che ha definito “amaro”. Ha dichiarato di provare un senso di pentimento riguardo a una singola decisione presa durante il suo periodo in squadra. La conversazione si concentra sui momenti più significativi del suo percorso, senza entrare in dettagli personali o motivazioni dietro le sue scelte. La chiacchierata si concentra esclusivamente sui fatti riguardanti la sua carriera fino a quel momento.

In un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport (guardala sul nostro canale YouTube), Nicolò Zaniolo parla del suo passato romanista, dal trionfo in Conference League fino all'addio amaro alla Capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaniolo e l'addio amaro alla Roma: "Mi pento di una cosa in particolare"

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