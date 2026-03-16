A Bologna il match si conclude con una vittoria del Dallinga contro il Sassuolo, ma il portiere Skorupski si infortuna durante la partita. La squadra non riesce a raggiungere la finale di Roma, nonostante abbia conquistato la terza vittoria consecutiva in trasferta e mantenuto l’ottavo posto in classifica. La partita si è giocata in un clima di tensione e soddisfazione mista a rammarico.

dall’inviato Si può vincere la terza trasferta consecutiva in campionato, consolidare ottavo posto e primato regionale, vedere più da vicino in classifica l’Atalanta (ora a +5), ritrovare un Dallinga bomber da tre punti e ciononostante tornare dal Mapei Stadium senza sorrisi e anzi con la preoccupazione stampata sul volto. E’ il volto rigato di lacrime di Skorupski, tra i migliori in campo ma purtroppo vittima, nel finale, di un infortunio muscolare che rischia di fargli vedere giovedì la Roma in cartolina. Succede tutto all’87’, quando ormai il derby è ai titoli di coda e il polacco paga un conto salatissimo all’uscita volante, con tanto di colpo di testa, con cui sventa un’incursione, tutto sommato non irresistibile, dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, sorriso amaro. Dallinga batte il Sassuolo. Ma Skorupski si fa male. Addio alla ’finale’ di Roma

Articoli correlati

Leggi anche: Sassuolo-Bologna 0-1, decide Dallinga. Skorupski si fa male ma resta in campo

Leggi anche: Sassuolo-Bologna 0-1, basta un gol di Dallinga per vincere il derby. Tifosi in ansia per Skorupski, infortunato

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bologna sorriso amaro Dallinga batte il...

Bologna, sorriso amaro. Dallinga batte il Sassuolo. Ma Skorupski si fa male. Addio alla ’finale’ di RomaBasta un gol di Thijs dopo 6’ per sbancare il Mapei e andare a meno 5 dall’Atalanta. Il portiere, però, si infortuna all’87’: salterà giovedì il ritorno degli ottavi in Europa. sport.quotidiano.net

Dallinga in gol: Vogliamo un’altra impresa a Roma». Nicolò, mvp del match: Il premio è di tutti». Gioia Thijs: Mi sono sbloccato». Cambiaghi: Non penso all’azzurro»Finalmente, sono contento, mi sono sbloccato, sottolinea Dallinga, che mima il gesto del sorriso ritrovato dopo il gol. E ... sport.quotidiano.net