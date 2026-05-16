Un nuovo modello di auto sportiva sta attirando l’attenzione: si tratta di una vettura con 990 cavalli, capace di raggiungere i 300 kmh. Tuttavia, l’arrivo di questa auto nel mercato europeo ha sollevato alcune questioni per i produttori locali, spesso abituati a competere con Tesla. La casa produttrice, nota principalmente per la produzione di smartphone, ha deciso di espandersi nel settore automobilistico, creando così uno scenario inaspettato per il mercato europeo delle vetture ad alte prestazioni.

Il vero problema per i costruttori europei non è Tesla. È un’azienda che fino a ieri vendeva smartphone. C’è un momento preciso in cui un’azienda smette di essere quello che era. Per Apple fu l’iPhone. Per Amazon fu AWS. Per Xiaomi, quel momento potrebbe essere adesso — con un SUV rosso cremisi, 990 CV e un giro al Nürburgring che nessuno si aspettava. Xiaomi YU7 GT non è solo un nuovo modello nella crescente gamma automotive di Xiaomi. È una dichiarazione strategica. Un posizionamento preciso in un mercato — quello dei SUV premium ad alte prestazioni — dove fino a pochi anni fa era impensabile vedere un brand nato dalle cover degli smartphone. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Xiaomi YU7 GT: 990 CV, 300 km/h e un problema chiamato Europa

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Xiaomi YU7 GT : 1000 chevaux, 300 km/h… pour 70 000€

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