Auto Gt | la vettura a Gpl a 300 km in pista a Varano dè Melegari

Nel circuito di Varano dè Melegari si è svolta una prova con un’auto GT alimentata a Gpl. La vettura ha percorso circa 300 chilometri in pista, mostrando le sue prestazioni. La vettura è stata guidata da un team di tecnici che ha monitorato i risultati durante tutta la sessione. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori presenti sul posto.

Nel cuore della Motor Valley si è sprigionato il rombo di una vettura da corsa completamente alimentata a Gpl. Lunedì 9 marzo era infatti su pista all'Autodromo Paletti di Varano per il primo set up e battesimo la monofuel a GPL più performante mai realizzata. Si tratta della MCM 133 V 8 Alfa.