Cottafava Dal Corso show! Sono in semifinale nel Challenge di Nayarit al debutto stagionale

Samuele Cottafava si è qualificato per le semifinali del Challenge di Nayarit, portando a termine il debutto stagionale dopo aver affrontato alcuni problemi fisici. La competizione si svolge in Messico e rappresenta la prima tappa del circuito per il 2026. Cottafava ha mostrato una buona preparazione nella gara inaugurale, superando le fasi preliminari e assicurandosi un posto tra i migliori.

Modo migliore per debuttare nella stagione 2026 dopo qualche problema fisico, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso non potevano trovarlo: la coppia italiana allenata da Paolo Nicolai è in semifinale nel Challenge di Nayarit, un risultato molto importante sia dal punto di vista mentale per la coppia italiana che arriva da una satgione non semplice, sia dal punto di vista del ranking perchè da questa trasferta messicana arriveranno punti pesanti che potrebbero rivelarsi fondamentali per il resto della stagione. La giornata degli azzurri è iniziata con una battaglia contro i messicani Carlos AndresLares, coppia giovane che ci teneva a fare bene sulla sabbia di casa e che ha impegnato duramente per tre set gli azzurri prima di arrendersi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cottafava/Dal Corso show! Sono in semifinale nel Challenge di Nayarit al debutto stagionale Articoli correlati Cottafava/Dal Corso ripartono dal Messico: esordio anticipato nel Challenge di NayaritRiparte dal Messico la stagione internazionale di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti attesi nel torneo Challenge di Nayarit. Partenza convincente, poi lo stop: Cottafava/Dal Corso ai sedicesimi nel Challenge di NayaritUna vittoria e una sconfitta e soprattutto il passaggio del turno ai sedicesimi di finale per l’unica coppia azzurra iscritta al torneo Challenge di... Una selezione di notizie su Cottafava Dal Corso show Sono in... Temi più discussi: Pro Tour Challenge Nayarit: Cottafava/Dal Corso avanzano ai sedicesimi; Cottafava/Dal Corso conquistano gli ottavi a Nayarit; Pro Tour Challenge Nayarit: Cottafava/Dal Corso agli ottavi di finale; BeachProTour Challenge – Nayarit: Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso agli ottavi. Cottafava/Dal Corso show! Sono in semifinale nel Challenge di Nayarit al debutto stagionaleModo migliore per debuttare nella stagione 2026 dopo qualche problema fisico, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso non potevano trovarlo: la coppia ... oasport.it BeachProTour Challenge – Nayarit: Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso approdati nei quartiContinua nel migliore dei modi l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, impegnati nel terzo Challenge del Beach Pro Tour, manifestazione in corso di svolgimento a Nayarit (Messico). La c ... ivolleymagazine.it Cottafava–Dal Corso inarrestabili: battuti i padroni di casa e quarti centrati al Pro Tour Challenge di Nayarit https://www.calciomagazine.net/cottafava-dal-corso-inarrestabili-battuti-i-padroni-di-casa-e-quarti-centrati-al-pro-tour-challenge-di-nayarit-243154.html - facebook.com facebook BEACH PRO TOUR CHALLENGE NAYARIT Cottafava/Dal Corso battono 2-0 (21-13, 21-15) la di Ringøen/Aas e accedono agli ottavi di finale 28/03, ore 17 I DETTAGLI: federvolley.it/node/132901 #beabeacher | #BPT2026 | @B x.com