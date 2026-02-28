LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | Van der Poel al debutto stagionale diversi azzurri in gara

Oggi si svolge la corsa Omloop Nieuwsblad 2026, con il debutto stagionale di Van der Poel e la partecipazione di diversi ciclisti italiani. La gara è in corso e i tifosi seguono gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa diretta testuale. La corsa si sta svolgendo lungo un percorso tradizionale e coinvolge numerosi atleti provenienti da varie nazioni.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. Inizia la stagione delle Classiche del Nord con l'ottantunesima edizione della Omloop Het Nieuwsblad che darà il via alla stagione sulle pietre che caratterizza la primavera degli appassionati di ciclismo. Saranno 207,2 i chilometri da percorrere con partenza a Gent ed arrivo posto a Ninove. Saranno 13 i muri da affrontare in questa corsa con 8 settori di pavè. Si entrerà nel vivo della corsa ad una sessantina di chilometri dall'arrivo quando i corridori affronteranno per la seconda volta l'Eikenberg. Da quel momento i muri si susseguiranno fino all'accoppiata Tenbosse-Parikeberg che precede il temibile tandem Muro di Grammont-Bosberg.