Suor Monia Alfieri | Dalle nuove Indicazioni nazionali segnali importanti per la solidità culturale

Suor Monia Alfieri ha commentato le recenti Indicazioni nazionali, sottolineando come esse rappresentino segnali positivi per la crescita culturale nel settore educativo. Ha evidenziato la volontà del Ministero dell’Istruzione di rafforzare la solidità delle basi culturali, mantenendo anche uno sguardo aperto alle innovazioni tecnologiche, come l’intelligenza artificiale. Le sue parole si inseriscono nel quadro delle novità introdotte nel percorso formativo nazionale.

“Ci sono segnali importanti che confermano la volontà del Mim di proseguire nel cammino di solidità culturale, unita all’apertura alle sfide portate dall’Intelligenza artificiale”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri, cavaliere al Merito della Repubblica ed esperta di politiche scolastiche, commentando il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei, licenziato dalla commissione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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