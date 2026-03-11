Xabi Alonso al Liverpool | accordo raggiunto ma c’è una condizione

Xabi Alonso ha raggiunto un accordo con il Liverpool per allenare la squadra a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, è stata stabilita una condizione che deve essere soddisfatta prima del suo insediamento. La notizia arriva in un momento di attesa e negoziazioni tra le parti coinvolte nel club. La firma definitiva dipende dal rispetto di questa condizione stabilita.

Xabi Alonso potrebbe tornare presto in panchina con l'allenatore spagnolo che avrebbe un accordo per guidare il Liverpool a partire dalla prossima stagione. Terminata la sua avventura al Real Madrid con l'esonero, per Xabi Alonso potrebbero aprirsi le porte di un'altra grande squadra europea in vista della prossima stagione. Il tecnico, classe 1981, secondo quanto affermato da Okdiario.com, avrebbe già un accordo con il Liverpool per guidare i Reds in vista della prossima stagione andando a firmare un triennale con la formazione inglese.