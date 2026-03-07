Durante l'ultimo episodio di WWE Main Event, Jordynne Grace ha condiviso il momento preciso in cui si è infortunata alla caviglia. Un video mostra chiaramente come la dinamica dell’incidente si sia svolta in pochi istanti, evidenziando la rapidità con cui la situazione è peggiorata. La wrestler ha fornito dettagli sul punto esatto in cui ha subito l’infortunio, senza commentare ulteriormente.

Jordynne Grace ha rivelato il momento esatto in cui si è verificato il suo infortunio alla caviglia, e il video mostra quanto velocemente la situazione sia andata storta. Grace ha affrontato Alba Fyre in un match registrato in anticipo per l’episodio del 6 marzo di WWE Main Event, al Moda Center di Portland, Oregon. L’incontro si è concluso con la vittoria di Fyre, ma successivamente Grace ha raccontato che durante il match qualcosa non è andato per il verso giusto e che nel backstage ha dovuto usare una sedia a rotelle. Atterraggio terribile dalle corde: Ecco quando Jordynne Grace si fa male. Poco dopo lo show, Grace ha pubblicato alcune foto che la ritraggono dietro le quinte con un altro talento WWE, mentre indossa uno stivale ortopedico al piede destro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jordynne Grace rivela il momento esatto dell’infortunio alla caviglia durante WWE Main Event

WWE: Svelta la direzione di Jordynne Grace nel main rosterC’è aria di promozioni in casa WWE e dopo Trick Williams, Je Von Evans e Oba Femi è giunto il turno di Jordynne Grace ma quale sarà la sua direzione...

WWE: Dibattito acceso dopo un’intervista a un fan disabile, interviene Jordynne GraceJordynne Grace ha puntato il dito contro un intervistatore che, secondo lei, avrebbe sfruttato un fan WWE con disabilità mentale per ottenere click e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jordynne Grace.

Argomenti discussi: SmackDown Report 27-02-2026 – WWE.

WWE: Jordynne Grace rivela il momento esatto dell’infortunio alla caviglia durante WWE Main EventJordynne Grace ha rivelato il momento esatto in cui si è verificato il suo infortunio alla caviglia, e il video mostra quanto velocemente la situazione sia andata storta. Grace ha affrontato Alba Fyre ... zonawrestling.net

Jordynne Grace Signs With WWE SmackDownWWE SmackDown is officially home to The Juggernaut. SmackDown emanated live from Berlin, Germany, this week. During the show, Jordynne Grace appeared in a backstage segment with General Manager Nick ... sports.yahoo.com