Durante la puntata di SmackDown del 15 maggio, trasmessa dalla Colonial Life Arena di Columbia, Carmelo Hayes è tornato a partecipare alla programmazione televisiva della WWE dopo diversi mesi di assenza. La sua presenza ha portato a una sfida molto attesa con Ricky Starks, creando momenti di tensione tra i due atleti. La riapparizione del wrestler è stata seguita da un confronto diretto che ha coinvolto anche il pubblico presente. La puntata ha visto altri incontri e sviluppi legati alle storyline in corso.

Dopo mesi di assenza dalla programmazione televisiva della WWE, Carmelo Hayes ha finalmente fatto il suo ritorno durante la puntata di SmackDown del 15 maggio, andata in scena alla Colonial Life Arena di Columbia, South Carolina. Il suo ultimo match risaliva infatti al 4 marzo 2026, quando aveva sfidato Sami Zayn per lo United States Championship senza però riuscire a conquistare il titolo. Nel backstage di SmackDown, Hayes è stato intervistato proprio sul suo ritorno e sul match della serata contro Ricky Starks. Starks, però, non gli ha lasciato troppo spazio per parlare: lo ha subito provocato, sostenendo che dopo due mesi di pausa non sarebbe stato in grado di batterlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Carmelo Hayes torna a SmackDown dopo mesi di assenza, sfida infuocata con Ricky Starks

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Carmelo Hayes Entrance: WWE SmackDown in Riyadh, Saudi Arabia, January 30, 2026

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