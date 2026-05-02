WWE | Ricky Saints debutta a SmackDown e sfida subito l’amico Cody Rhodes

Questa notte, nel programma di wrestling WWE SmackDown, Ricky Saints ha fatto il suo debutto nel main roster. L’atleta, già noto nel roster di NXT dove ha vinto un titolo NXT e uno Nordamericano, ha affrontato subito un avversario di rilievo, Cody Rhodes. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno assistito a un primo incontro tra i due nel nuovo contesto televisivo.

L’ultimo arrivato da NXT ha fatto il suo debutto nel main roster questa notte. Si tratta di Ricky Saints, che nel suo anno nel brand nero-argento ha conquistato un titolo NXT e un titolo Nordamericano. The Absolute ha interrotto un promo di Cody Rhodes a inizio puntata, salendo sul ring per un faccia a faccia con l’ex collega in AEW, nonchè amico di lunga data. Prima dell’arrivo di Saints, Rhodes aveva svelato al pubblico di aver ricevuto l’ok dei medici per tornare sul ring dopo il serio infortunio patito all’occhio nel corso di WrestleMania. Come in passato. I due atleti hanno avuto un breve scambio sul ring. Saints si è presentato come la Rivoluzione, qualcosa che Cody può sentire nell’aria.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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