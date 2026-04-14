Carmelo Hayes avrebbe dovuto partecipare a WrestleMania 42, ma in seguito la WWE ha deciso di escluderlo dall’evento. La sua presenza nel cartellone è stata cancellata senza ulteriori spiegazioni pubbliche. La notizia ha suscitato commenti tra i fan e gli addetti ai lavori, che si interrogano sul suo possibile futuro nel roster. La decisione si è verificata in un momento in cui i piani del grande evento sono stati rivisti.

Carmelo Hayes avrebbe dovuto lottare a WrestleMania 42, ma a un certo punto la WWE ha cambiato i piani e lo ha escluso dalla card. Per settimane, i fan si sono accorti dell’assenza di Hayes dalla card di WrestleMania, soprattutto dopo la fine del suo regno da campione degli Stati Uniti. A quanto pare, non era questo il piano iniziale. Hayes avrebbe dovuto partecipare allo show circa un mese e mezzo prima che la WWE decidesse all’ultimo minuto di cambiare i piani. La tempistica rende la situazione ancora più significativa. Nello stesso periodo, Hayes ha perso il titolo di campione degli Stati Uniti contro Sami Zayn, dopo che l’intervento di Trick Williams si rivelò controproducente e portò al finale che gli costò il titolo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’esclusione di Carmelo Hayes da Wrestlemania fa discutere. Quale futuro per lui?

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