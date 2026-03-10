Kevin Nash ha commentato negativamente il promo di CM Punk, suscitando discussioni tra gli appassionati di wrestling. La rivalità tra Roman Reigns e CM Punk per il titolo mondiale si fa sempre più intensa, con l’attenzione rivolta ai confronti tra i vari protagonisti. La situazione si concentra sulla tensione palpabile che si respira nel mondo della WWE in vista di WrestleMania.

Markus WissmannShutterstock Probabilmente la rivalità più accesa in vista di WrestleMania è la faida tra Roman Reigns e CM Punk per il World Heavyweight Championship. Finora, entrambi sono riusciti a trarre spunto dalla loro vera animosità passata e a sfruttarla per alimentare la loro storyline, ma la situazione ha raggiunto il culmine la scorsa settimana a “WWE Raw ” quando Punk ha detto a Reigns: “Ti seppellirò accanto a tuo padre”, riferendosi al padre di “OTC”, Sika Anoa?i, scomparso quasi due anni fa. La frase è diventata immediatamente virale dopo il segmento, ma non tutti sono stati contenti che la morte di una leggenda fosse stata usata per intrattenimento, dato che il membro della WWE Hall of Fame Kevin Nash ha espresso la sua frustrazione per il promo durante una recente puntata di ” Kliq This”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Kevin Nash si esprime negativamente sul promo di CM Punk

Articoli correlati

WWE: CM Punk trolla Kevin Nash durante un recente Live EventIl World Heavyweight Champion, CM Punk sembra aver reagito alle recenti dichiarazioni di Kevin Nash sul fatto che abbia lottato indossando una...

WWE: Kevin Nash elogia il match tra CM Punk e Bron BreakkerKevin Nash elogia il match tra CM Punk e Bron Breakker a Raw, definendolo "un lavoro di booking speciale" che ha fatto crescere entrambi i wrestler e...

Una selezione di notizie su Kevin Nash

Kevin Nash On CM Punk's WWE Raw Line: 'If Death Is Funny, May It Be On Your Doorstep'Kevin Nash criticizes CM Punk's segment with Roman Reigns, claims that death shouldn't be used for entertainment. msn.com

WWE Raw Falls Flat for Some Veterans: Kevin Nash Criticizes CM Punk’s SegmentThe world of professional wrestling is no stranger to controversy and debate, but a recent segment on WWE Raw has sparked a heated discussion among wrestling legends and fans alike. CM Punk, one of ... sportsarenaa.com