WWE | Roman Reigns deride CM Punk al The Tonight Show di Jimmy Fallon

Roman Reigns ha rivolto commenti scherzosi a CM Punk durante una trasmissione televisiva condotta da Jimmy Fallon. La frase fa parte di una serie di dichiarazioni pubbliche in vista del loro prossimo incontro per il titolo mondiale a WrestleMania 42. Le dichiarazioni di Reigns sono state trasmesse in diretta e sono state riprese dai media online.

Roman Reigns continua a lanciare frecciate a CM Punk in vista del loro incontro per il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42. La rivalità tra Roman e Punk è diventata profondamente personale nelle ultime settimane, con entrambi i lottatori che si sono scambiati le migliori offese verbali. Qualche settimana fa, Punk ha tirato in ballo il padre di Roman, Sika Anoa’i, sostenendo che lo avrebbe seppellito accanto a suo padre. Roman ha risposto definendo Punk “vecchio”, spingendo quest’ultimo a mettergli le mani addosso. Lunedì scorso, a RAW, Roman Reigns ha aggredito brutalmente Punk dopo che The Best in the World era venuto alle mani con Jey Uso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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