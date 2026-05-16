WTA Roma 2026 Svitolina trionfa al Foro Italico Gauff perde ancora in finale

Elina Svitolina ha vinto per la terza volta agli Internazionali d’Italia, aggiudicandosi il titolo al Foro Italico. La giocatrice ucraina ha conquistato il suo ventesimo trofeo nel circuito WTA, battendo in finale un’avversaria che ha perso la finale anche in occasioni precedenti. La finalissima si è svolta sui campi romani, dove Svitolina ha ottenuto la vittoria dopo aver superato le sfide delle fasi precedenti del torneo. La conclusione dell’evento ha visto anche la sconfitta di un’altra finalista, che ha perso per la seconda volta consecutiva in questa occasione.

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Per la terza volta in carriera Elina Svitolina trionfa agli Internazionali d’Italia. L’ucraina fa festa al Foro Italico, conquistando il ventesimo titolo nel massimo circuito. Proprio come l’anno scorso Coco Gauff si arrende in finale (battuta da Paolini nel 2025), con Svitolina che si è imposta con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo una battaglia di due ore e cinquantadue minuti di gioco. Ottimo avvio da parte di Gauff, che strappa il servizio proprio nel primo game alla terza occasione. Svitolina riesce a reagire e trova il controbreak nel quarto gioco, ma in quello successivo Gauff strappa ancora il servizio all’avversaria. Svitolina si salva clamorosamente nel settimo gioco annullando tre palle break ed un quello successivo va ancora ad ottenere il controbreak per il 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, Svitolina trionfa al Foro Italico. Gauff perde ancora in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Paolini trionfa in rimonta, Basiletti sorprende Svitolina! Sullo stesso argomento WTA Roma 2026, tempo di semifinali al Foro Italico: riflettori su Gauff-Cirstea e Swiatek-SvitolinaSiamo giunti al penultimo atto di una competizione che riesce sempre a regalare grandi emozioni e match spettacolari. WTA Roma 2026, il Foro Italico elegge la nuova regina: faccia a faccia Gauff-Svitolina per il titoloLa corsa iniziata lo scorso 5 maggio giunge al termine dopo una serie di emozionanti battaglie. WTA Roma 2026, Svitolina trionfa al Foro Italico. Gauff perde ancora in finalePer la terza volta in carriera Elina Svitolina trionfa agli Internazionali d'Italia. L'ucraina fa festa al Foro Italico, conquistando il ventesimo titolo ... oasport.it WTA Roma: Gauff-Svitolina, generazioni a confronto in finale al Foro ItalicoGuarda la quinta puntata di Salotto Ubitennis, lo speciale sugli Internazionali d’Italia con Ubaldo Scanagatta e grandi ospiti che commentano dal Circolo Canottieri Roma tutto il meglio del Foro ... ubitennis.com