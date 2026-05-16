Il torneo WTA di Roma 2026 si conclude con la finale tra Coco Gauff e Elina Svitolina. La competizione, iniziata il 5 maggio, ha visto sfide combattute e partite intense tra le due atlete. Gauff e Svitolina si affrontano per conquistare il titolo, dopo aver superato vari turni e avversarie. La finale si svolge al Foro Italico, con entrambe le giocatrici determinate a portare a casa il trofeo. Lo scorso anno, il titolo era stato vinto da una giocatrice italiana.

La corsa iniziata lo scorso 5 maggio giunge al termine dopo una serie di emozionanti battaglie. Il torneo WTA di Roma elegge la sua nuova regina: a contendersi il titolo vinto lo scorso anno da Jasmine Paolini saranno l’americana Coco Gauff e l’ucraina Elina Svitolina. L’americana, ancora alla ricerca del primo titolo stagionale, ha staccato il pass per l’ultimo atto grazie al successo ottenuto in due set sulla romena Sorana Cirstea in quella che ha rappresentato probabilmente la sua miglior prestazione in un cammino che non è stato certamente esente da difficoltà. La statunitense ha infatti vinto tre partite, sulle cinque fin qui disputate, in rimonta e negli ottavi di finale ha dovuto addirittura annullare un match point alla connazionale Iva Jovic prima di uscire alla distanza e dominare incontrastata la frazione decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026, il Foro Italico elegge la nuova regina: faccia a faccia Gauff-Svitolina per il titolo

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