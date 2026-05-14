Alle semifinali del torneo WTA Roma 2026 al Foro Italico si sfidano Gauff contro Cirstea e Swiatek contro Svitolina. La competizione, giunta alla fase conclusiva, ha visto disputare match di alto livello nelle settimane precedenti e si prepara ad accogliere le ultime sfide prima della finale. Le giocatrici si preparano per le partite decisive che determineranno la vincitrice del torneo.

Siamo giunti al penultimo atto di una competizione che riesce sempre a regalare grandi emozioni e match spettacolari. Il torneo WTA di Roma torna in campo per le semifinali: si decidono le giocatrici che sabato si contenderanno il titolo vinto lo scorso anno da Jasmine Paolini. Nel primo incontro di giornata Coco Gauff, testa di serie numero tre, affronta Sorana Cirstea, favorita numero ventisei del tabellone. La statunitense, finalista dello scorso anno, ha prevalso nei quarti di finale al termine di un’autentica battaglia con Mirra Andreeva e dovrà sfoderare la sua miglior versione per avere la meglio su una rivale esperta, in fiducia e capace di giocare con notevole continuità di rendimento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Roma 2026, tempo di semifinali al Foro Italico: riflettori su Gauff-Cirstea e Swiatek-Svitolina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: WTA Indian Wells 2026: colpo Svitolina su Swiatek, avanti Rybakina e Sabalenka verso le semifinali

WTA Roma 2026: agli Internazionali d’Italia Gauff si salva, si concretizzano Pegula-Swiatek e Rybakina-SvitolinaSi chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quel che riguarda l’intero consesso della WTA al Foro Italico di Roma.

Temi più discussi: Tennis oggi · Roma 2026: Risultati di tutte le partite in diretta degli Internazionali d'Italia; Nove azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; RECAP! Day 9: Svitolina rimonta ed elimina Rybakina, Bolelli/Vavassori ai quarti; Darderi e non solo: il programma di oggi su Sky.

Rassegna stampa un po' così #AriannaRavelli #FedericaCocchi #RiccardoCrivelli @MarcoIaria1 @Gazzetta_it 9/06/2026 #IBI26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Ofner #Djokovic #Arnaldi #Musetti #Darderi #Cobolli #prizemoney x.com

WTA Roma 2026, tempo di semifinali al Foro Italico: riflettori su Gauff-Cirstea e Swiatek-SvitolinaSiamo giunti al penultimo atto di una competizione che riesce sempre a regalare grandi emozioni e match spettacolari. Il torneo WTA di Roma torna in campo ... oasport.it

Internazionali d'Italia 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTADal 5 al 17 maggio, Roma ospita gli Internazionali d'Italia 2026 per i titoli ATP Masters 1000 e WTA 1000 di tennis: scopri di seguito tutte le partite e i risultati in tempo reale. olympics.com