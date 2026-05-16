WTA Roma 2026 Svitolina regina del Foro Italico | Gauff si arrende ancora in finale

Elina Svitolina ha vinto il torneo WTA di Roma 2026, conquistando il suo terzo titolo agli Internazionali d’Italia. La finale ha visto opposte la tennista ucraina e Coco Gauff, che ha perso dopo aver vinto il secondo set al tie-break. La partita, durata quasi tre ore, si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in favore di Svitolina. Gauff era alla ricerca del secondo titolo consecutivo in questa manifestazione, ma si è arresa ancora in finale.

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