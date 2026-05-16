WTA Roma 2026 Svitolina regina del Foro Italico | Gauff si arrende ancora in finale
Elina Svitolina ha vinto il torneo WTA di Roma 2026, conquistando il suo terzo titolo agli Internazionali d’Italia. La finale ha visto opposte la tennista ucraina e Coco Gauff, che ha perso dopo aver vinto il secondo set al tie-break. La partita, durata quasi tre ore, si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in favore di Svitolina. Gauff era alla ricerca del secondo titolo consecutivo in questa manifestazione, ma si è arresa ancora in finale.
Elina Sviolina torna sul trono degli Internazionali d’Italia. L’ucraina conquista per la terza volta in carriera il titolo al Foro Italico, battendo in finale Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 dopo una battaglia durata 2 ore e 52 minuti. Per Svitolina si tratta del 20° titolo nel circuito WTA, mentre per Gauss arriva un’altra delusione a Roma dopo la finale persa lo scorso anno contro Jasmine Paolini. La partita si apre meglio per Gauff, che strappa subito il servizio a Svitolina nel game iniziale. L’ucraina però reagisce. trova il controbreak e poi resta aggrappata al set nei momenti più delicati, annullando diverse palle break all’americana. 🔗 Leggi su Sportface.it
Elena Rybakina COLLAPSED… And Elina Svitolina Took Full Advantage
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