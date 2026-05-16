Gauff-Svitolina oggi WTA Roma 2026 | orario finale tv programma streaming

Oggi si svolge la finale del torneo WTA di Roma 2026, che vede protagoniste le giocatrici Gauff e Svitolina. L'incontro si terrà nel primo pomeriggio e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. La partita rappresenta la conclusione di una settimana di gare intense e si svolge sui campi principali del torneo. Le due atlete si sfidano per conquistare il titolo e mettere fine a questa edizione del torneo.

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Siamo al momento del gran ballo finale. Il torneo WTA di Roma designa la vincitrice dell’edizione 2026. Nella finale degli Internazionali d’Italia femminili Coco Gauff, testa di serie numero 3, affronta Elina Svitolina, settima favorita del seeding capitolino. Il match, terzo in programma sul Campo Centrale, non inizierà prima delle 17:00. L’americana, il cui miglior risultato stagionale è la finale di Miami, ha guadagnato il pass per la sfida decisiva grazie al successo ottenuto in due set sulla romena Sorana Cirstea, grande sorpresa del torneo, e spera di poter scrivere un finale diverso da quello della scorsa edizione. L’ucraina, a caccia del primo titolo stagionale, ha superato alla distanza la polacca Iga Swiatek e ha così centrato la sua terza finale sulla terra capitolina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gauff-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario finale, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gauff vs Svitolina | WTA Rome 2026 Final | Tennis Talk Preview Sullo stesso argomento Andreeva-Kostyuk oggi, WTA Madrid 2026: orario finale, tv, programma, streamingIl WTA 1000 di Madrid è arrivato all’ultimo atto ed è una finale decisamente a sorpresa. Leggi anche: Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Pronostico e quote Coco Gauff – Elina Svitolina, finale WTA Roma 16-05-2026 ift.tt/xD6g50q #scommesse #pronostici x.com Gauff vs Svitolina set finale a Roma, Elina conduce il bilancio testa a testa 3-2. Primo incontro sulla terra rossa! Chi la spunta? reddit Internazionali, Svitolina-Gauff la finale femminile a RomaRoma, 15 mag. (askanews) – Saranno Elina Svitolina e Coco Gauff a contendersi sabato il titolo del torneo WTA 1000 di Roma al Foro Italico. Nella seconda semifinale di un match terminato dopo la mezza ... askanews.it WTA Roma 2026: Gauff sgretola la resistenza di Cirstea e vola in finaleNella prima semifinale del torneo WTA di Roma l'americana Coco Gauff, testa di serie numero tre, sgretola 6-4 6-3 la resistenza della romena Sorana ... oasport.it