Vulcano il Tar dà ragione al Comune | quella villa va demolita

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha confermato in larga parte la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Lipari riguardo a un immobile situato nell’isola di Vulcano, nella località Vulcanello Acque Calde. La decisione riguarda una villa che il Comune aveva ordinato di abbattere, e il tribunale ha respinto quasi tutte le opposizioni presentate contro tale provvedimento. La questione si inserisce nel contesto delle attività di tutela e regolamentazione edilizia dell’area.

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