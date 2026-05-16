Vulcano il Tar dà ragione al Comune | quella villa va demolita

Da messinatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha confermato in larga parte la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Lipari riguardo a un immobile situato nell’isola di Vulcano, nella località Vulcanello Acque Calde. La decisione riguarda una villa che il Comune aveva ordinato di abbattere, e il tribunale ha respinto quasi tutte le opposizioni presentate contro tale provvedimento. La questione si inserisce nel contesto delle attività di tutela e regolamentazione edilizia dell’area.

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Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha confermato in larga parte la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Lipari nei confronti di un immobile situato nell’isola di Vulcano, in località Vulcanello Acque Calde, rigettando quasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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