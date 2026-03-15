A Rimini, la Vuelle non ha giocato come al solito e ha perso contro Verona. La squadra ha affrontato la partita con un approccio inaspettato, diverso dal solito ritmo. Il risultato finale ha evidenziato questa variazione, lasciando spazio a considerazioni sul tipo di prestazione offerta. La sconfitta contro Verona rappresenta un episodio che potrebbe influenzare le prossime sfide.

E’ come se un maratoneta in testa alla corsa trovasse all’improvviso l’indicazione per una corsa campestre. Una deviazione di percorso può essere anche un piacevole diversivo, ma chi vuol vincere la maratona è concentrato su quella. Ed è lì che ha messo tutto il suo cuore e le sue energie. Per questo la sensazione che abbiamo avuto a Rimini, almeno inizialmente, è stata quella di una Vuelle che non ha approcciato con la stessa ferocia difensiva di sempre. E forse ci sta. Perché i due volti di questa Coppa Italia si sono visti nella seconda semifinale: all’esplosione del pubblico riminese sulla tripla vincente di Tomassini sono corrisposte le imprecazioni di Sandro Dell’Agnello che, nello stesso istante, si accorge della distorsione alla caviglia di Denegri rimediata nell’ultima azione per servire la palla della vittoria al pesarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Rimini non era la solita Vuelle. Ma il ko con Verona servirà

Articoli correlati

Vuelle, grande attesa per il big-match: "A Verona servirà un prova sopra la media"Nonostante sia prima in classifica, finora alla Vuelle non è mai riuscito di battere una delle squadre che la inseguono: ha perso nettamente a Rimini...

Leggi anche: Vuelle, sale la febbre per il derby con Rimini. Già battuto il record di presenze stagionale

Tutto quello che riguarda A Rimini non era la solita Vuelle Ma il...

Discussioni sull' argomento Bucchi: Merito a Rimini, i numeri non mentono mai e oggi sono eloquenti; Un altro convegno ombra, dietro al Piano Strategico: prosegue la solita narrazione, che ormai appare convincente solo a coloro che quelle strategie le hanno ideate e promosse; Montemarciano, La sua auto coinvolta in una rapina: consegna l’oro, presi i finti carabinieri; Serie D, il Conegliano abbraccia il nuovo mister Nico Pulzetti: Avevo altre proposte, ma ho scelto subito questa società.

Ventenne accusato di aver molestato una cosplayer a Rimini Comix: «Assolto, non era stato lui»Era accusato di violenza sessuale, dopo la denuncia di una turista trentenne arrivata in vacanza a Rimini dal Piemonte, nel fine settimana del 21 luglio del 2024. Lui è un 20enne di origine tunisina ... corrieredibologna.corriere.it

L’iniziativa organizzata a Rimini da RomagnaBanca con centinaia di studenti. Acampora (PizzAut): "Contro di me odio sui social. Ma c’è anche tanta ipocrisia". Leggi l'articolo #SanPatrignano facebook

Gara indirizzata fin dal primo quarto da parte delle rosanero, che incrementano il margine di vantaggio e alla fine festeggiano #Rimini #Sport x.com