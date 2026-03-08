La Juventus Next Gen affronta il Vis Pesaro al Moccagatta in una partita valida per la 31ª giornata di Serie C. I bianconeri mostrano un avvio difficile, con un approccio che si rivela sbagliato e una reazione timida. Dopo un primo tempo complicato, subiscono un colpo del KO nel secondo tempo, concluso con un risultato di 1-3 a favore degli avversari.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juventus Next Gen era tornata a vincere nel turno infrasettimanale contro il Pontedera e cercava continuità per blindare la zona playoff nel match casalingo con la Vis Pesaro. Bianconeri sconfitti per 3-1, non è bastata la rete di Puczka. Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: sintesi e moviola. FINE PARTITA 87? Tiro Faticanti – Conclusione velenosa dal limite dell’area che esce di un soffio. 85? Ammonito Faticanti – Giallo per proteste al centrocampista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagatta

Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C...

Juventus Next Gen, clamoroso episodio a sfavore: la Vis Pesaro deve rimanere in 10 ma l’arbitro non espelle Barranco. Furia al Moccagatta, cosa è successo – FOTOdi Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, la decisione di non espellere Barranco sta facendo molto discutere.

Una raccolta di contenuti su Juventus Next Gen.

Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Serie C | Pontedera-Juventus Next Gen | Il tabellino; Serie C | I convocati per Juventus Next Gen-Vis Pesaro.

juventus next gen vis pesaroJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 2025/26 (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juvent ... juventusnews24.com

Pagina 1 | Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen ha raggiunto la certezza aritmetica della permanenza in categoria grazie all’ultima vittoria contro il Pontedera, un risultato tutt’altro che scontato ma che non rappresenta certo ... tuttosport.com

I ragazzi di Brambilla la riaprono. Licina viene steso in area e il solito Puczka non sbaglia dagli 11 metri Juventus Next Gen - Vis Pesaro 1-2 x.com

Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook